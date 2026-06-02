20:32, 2 июня 2026

Российские пожарные спасли в сгоревшем лесу осиротевшего бельчонка

Антонина Черташ
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) сотрудники авиалесоохраны спасли и приютили бельчонка, осиротевшего во время лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мать бельчонка ее выжила в огне. Спасатели авиаотделения Советского района обнаружили зверька после ликвидации крупного пожара. Один из пожарных забрал бельчонка домой. Теперь его выкармливают специальной молочной смесью и согревают грелкой. Назвали бельчонка Беляшиком. Он уже открыл глаза. Когда он окрепнет, его выпустят обратно в лес.

В авиалесоохране напомнили о необходимости бережного отношения к природе, чтобы избежать пожаров и гибели животных. Огнеборцы призвали разводить костры только в специально отведенных местах, полностью тушить их перед уходом, не бросать окурки и стеклянную тару.

Ранее в Смоленской области спасли медведицу Машу, которая более 20 лет провела в тесной клетке у придорожного кафе на трассе МоскваМинск. Сотрудники органа изъяли животное у частного владельца после внеплановой проверки условий содержания.

