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Забота о себе
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21:01, 2 июня 2026Забота о себе

Врачи назвали пять вредящих сердцу вечерних привычек

Кардиолог Дарабант: Из-за отсутствия активности после ужина повышается уровень холестерина
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom  

Диетолог Мишель Рутенштейн и кардиолог Серджиу Дарабант предупредили, что пять вечерних привычек негативно сказываются на здоровье сердца. Их они раскрыли в разговоре с изданием Infobae.

Первой вредной для сердца привычкой Дарабант назвал отсутствие физической активности после ужина. Из-за этого повышается уровень холестерина в крови, накапливается висцеральный жир и увеличивается риск развития инсулинорезистентности, предупредил он.

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Во-вторых, Рутенштейн призвала отказаться от употребления по вечерам алкоголя, поскольку он ухудшает липидный профиль, от которого зависит состояние сердца. К тому же спиртные напитки перегружают печень. Третьей вредной привычкой врач назвала поздний ужин, так как он затрудняет контроль уровня холестерина в крови, поскольку люди в это время, согласно исследованиям, отдают предпочтение более калорийной и жирной пище.

В-четвертых, доктор призвала не ложиться спать в состоянии стресса. Вместо этого она посоветовала сначала уделить время различным расслабляющим практикам, чтобы снизить уровень кортизола в крови. Заключительной опасной привычкой являются перекусы поздно вечером, добавил Дарабант.

Ранее кардиолог Зухра Салпагарова рассказала, как замедлить старение сердца. Для этого она призвала включить в рацион больше овощей и фруктов.

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