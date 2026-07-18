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21:45, 18 июля 2026Россия

Российские силовики взломали телефон экс-главы Минобороны Украины

ТАСС: Российские силовики взломали телефон экс-главы Минобороны Украины Федорова
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Российские силовики взломали телефон Михаила Федорова, который недавно ушел с поста главы Минобороны Украины. Они получили доступ к его личным данным, в частности, к электронным почтовым адресам и номерам телефонов, сообщил ТАСС источник в силовых структурах РФ.

«Однако после его отставки это [взлом устройства Федорова] перестало представлять интерес, и мы решили их [данные] обнародовать. Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером <…>, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что после обнародования информации со смартфона возникли и другие вопросы. Так, среди контактов Федорова нашли сохраненный номер гражданина Румынии, он был назван в телефонной книге «Румынским котом».

Проанализировав полученные сведения, сотрудники российских силовых структур смогли выяснить, что бывший министр обороны Украины регистрировался на российских IT-платформах и пользовался цифровыми услугами российских компаний.

Комментируя свое увольнение, Федоров признавался, что ему не удалось завершить организационную трансформацию Минобороны в соответствии со стандартами НАТО. Позднее он заявил о необходимости уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

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