Федоров: Чтобы не было полков «Скала», надо уволить Сырского и Гнатова

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова необходимо уволить. Об этом заявил отправленный в отставку министр обороны республики Михаил Федоров во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Чтобы убрать все преступления, схемы и чтобы у нас не было так называемых "Скал", нужна замена Сырского и начальника Генштаба», — отметил Федоров.

О зверствах в штурмовом полку «Скала», которым подвергались новобранцы, стало известно 23 июня. Журналисты насчитали 26 смертельных случаев, произошедших не в результате боевых действий, которые произошли за последние полгода в учебных центрах подразделения. Большинство военных не пробыли в полку даже месяца. В качестве официальных причин родственникам мобилизованных называли пневмонию, сердечно-сосудистые заболевания и другие болезни.

13 июля в Киеве задержали бывшего начальника штаба штурмового полка «Скала», бывшего командира 155-й бригады Станислава Лучанова. На следующий день он был отправлен в СИЗО.