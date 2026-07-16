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12:46, 16 июля 2026Бывший СССР

Федоров заявил о необходимости уволить главкома ВСУ Сырского

Федоров: Чтобы не было полков «Скала», надо уволить Сырского и Гнатова
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова необходимо уволить. Об этом заявил отправленный в отставку министр обороны республики Михаил Федоров во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Чтобы убрать все преступления, схемы и чтобы у нас не было так называемых "Скал", нужна замена Сырского и начальника Генштаба», — отметил Федоров.

О зверствах в штурмовом полку «Скала», которым подвергались новобранцы, стало известно 23 июня. Журналисты насчитали 26 смертельных случаев, произошедших не в результате боевых действий, которые произошли за последние полгода в учебных центрах подразделения. Большинство военных не пробыли в полку даже месяца. В качестве официальных причин родственникам мобилизованных называли пневмонию, сердечно-сосудистые заболевания и другие болезни.

13 июля в Киеве задержали бывшего начальника штаба штурмового полка «Скала», бывшего командира 155-й бригады Станислава Лучанова. На следующий день он был отправлен в СИЗО.

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