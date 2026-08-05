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15:48, 5 августа 2026Наука и техника

Российский «Бион-М» № 3 изучит космическую радиацию

ИМБП РАН: Российский перспективный спутник «Бион-М» № 3 изучит космическую радиацию
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Российский перспективный спутник «Бион-М» № 3, запуск которого запланирован на 2030 год, изучит космическую радиацию. Об этом со ссылкой на выступление главного научного сотрудника — руководителя научного направления Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Владимира Сычева сообщает ТАСС.

По словам ученого, спутник планируется запустить на полярную орбиту высотой 800 километров.

«Это крайне важно, поскольку именно космические лучи, солнечные протонные события и характер их влияния на человеческий организм являются одной из ключевых составляющих при планировании длительных межпланетных пилотируемых миссий», — сказал ученый.

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В декабре глава РАН Геннадий Красников сообщил, что результаты эксперимента с биологическим спутником «Бион-М» № 2 представляют собой существенный вклад в мировую науку.

Спускаемый аппарат российского спутника «Бион-М» № 2 с мышами приземлился в Оренбургской области в сентябре.

В том же месяце издание NSF отмечало, что «Бион-М» № 2 создан на основе советского разведывательного космического аппарата «Зенит», который, в свою очередь, стал развитием корабля «Восток», доставлявшего первых космонавтов в космос в 1960-х годах.

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