В США оценили российский «Бион-М» № 2

NSF: Российский биоспутник «Бион-М» № 2 создан на основе КА «Зенит»

Российский биологический спутник «Бион-М» № 2, недавно запущенный на околоземную орбиту, создан на основе советского разведывательно космического аппарата «Зенит», который, в свою очередь, стал развитием корабля «Восток», доставлявшего первых космонавтов в космос в 1960-х годах. С оценкой спутника «Бион-М» № 2 выступило американское издание NSF.

В публикации отмечается, что «Бион-М» № 2 является продолжением советской программы биологических исследований в космосе, начатой с запуска в 1973 году аппарата «Бион-1». Основной целью программы «Бион-М» № 2, как пишет издание, является изучение биологического воздействия микрогравитации и космической радиации на растения и животных на системном, клеточном и молекулярном уровнях.

Портал отмечает, что параметры орбит «Биона-М» № 2 и перспективной Российской орбитальной станции (РОС) практически идентичны.

Ранее заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем Российской академии наук Александр Андреев-Андриевский сообщил, что капсула «Бион-М» № 2 с животными пробудет на околоземной орбите месяц, после чего 19 сентября приземлится в Оренбургской области.