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03:56, 13 июня 2026Экономика

Новые санкции против России ударят по Германии

BZ: Санкции ЕС на поставки рыбы из России нанесут ущерб Германии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ планирует впервые ввести ограничения на поставки российской рыбы, что может нанести ущерб Германии. Эта страна нарастила импорт такого вида продукции из РФ в четыре раза за пять лет, обратили внимание авторы издания Berliner Zeitung (BZ), проанализировав на данные Федерального статистического управления ФРГ.

Сильнее всего от этой меры пострадают прибрежные регионы Германии — в Мекленбурге-Передней Померании уже поступают анонимные предупреждения от представителей отрасли о рисках для рабочих мест.

В немецком институте Тюнена спрогнозировали, что прекращение поставок «значительно повлияет на предложение и цены на продукцию, а также на рабочие места в рыбоперерабатывающей промышленности», а в долгосрочной перспективе производство и вовсе перенесут за границу.

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