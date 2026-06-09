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14:40, 9 июня 2026Экономика

Евросоюз задумался об отказе от российской рыбы

Фон дер Ляйен: Новый 21-й пакет санкций ЕС может затронуть рыбный промысел России
Вячеслав Агапов

Фото: Omar Havana / Reuters

В рамках нового, 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) может отказаться от рыбы, поставляемой из РФ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует РИА Новости.

В ЕС задумались о ряде ограничений, среди которых энергетика, финансовый сектор, криптовалютная торговля. Также впервые рестрикции могут затронуть и рыбный промысел РФ.

«Сегодня мы предлагаем 21-й пакет санкций. Мы фокусируемся на секторах, имеющих наибольшее влияние: это энергетика, финансовые услуги и криптоторговля, и на этот раз мы также впервые включим рыбный промысел», — заявила фон дер Ляйен

Кроме того, в объединении задумались о сохранении максимальных цен на российское сырье на уровне 44,1 доллара за баррель в течение шести месяцев. Помимо сохранения потолка, обсуждают ужесточение ограничений для теневого флота. «Сегодня мы предлагаем включить в список еще 30 судов, помимо 632, против которых уже введены санкции», — пояснила на брифинге глава Еврокомиссии.

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