В ЕС задумались о сохранении потолка цен на российскую нефть

Reuters: ЕС предложит сохранить потолок цен на российскую нефть в 44,1 доллара за баррель

Евросоюз (ЕС) предложит сохранить потолок цен на российскую нефть. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

В объединении задумались о сохранении максимальных цен на российское сырье на уровне 44,1 доллара за баррель в течение шести месяцев.

Предельный уровень цен, по которым можно приобрести российскую нефть и сохранить возможность на страхование танкера, рассчитывается по FOB Urals портов Балтийского и Черного морей на основании данных агентств Platts и Argus. В последний раз его установили на уровне 44,1 доллара 1 февраля 2026 года.

Помимо сохранения потолка, в ЕС обсуждают ужесточение ограничений для теневого флота. Ограничения в отношении судов, якобы связанных с Россией, планируют усилить.

«Сегодня мы предлагаем включить в список еще 30 судов, помимо 632, против которых уже введены санкции», — пояснила на брифинге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон заявил, что планы Евросоюза о возможной заморозке потолка цен на российскую нефть демонстрируют крах его санкционной политики. «Европейские нефтяные санкции начинают рушиться. Весьма вероятно, что РФ пойдет на эскалацию в отношении ЕС, — и это в тот самый момент, когда он будет умолять Москву о поставках энергоресурсов», — сделал прогноз эксперт.