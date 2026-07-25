Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:30, 25 июля 2026 (обновлено: 16:37, 25 июля 2026)Бывший СССР

Путин высказался о сотрудничестве с Казахстаном

Путин заявил об активном сотрудничестве России и Казахстана на международной арене
Андрей Шеньшаков

Фото: Вячеслав Прокофьев / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым высказался об отношениях между двумя странами. Слова главы государства передает РИА Новости.

Владимир Владимирович предложил сверить часы по работе Москвы и Астаны в ОДКБ и ЕАЭС. Стороны провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в XXII Форуме межрегионального сотрудничества.

«Мы сотрудничаем на международной арене активно, во всех наших региональных организациях принимаем самое активное участие. Нам есть о чем поговорить, сверить часы», — добавил Путин.

Ранее Токаев предложил заморозить украинский конфликт. Он отметил, что получает множество сигналов из Европы и США относительно ситуации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин ответил Токаеву на предложение заморозить украинский конфликт
    Токаев рассказал Путину поговорку про лад и клад
    В Госдуме отреагировали на предложение Токаева вернуться к стамбульским договоренностям
    Усик высказался о планах баллотироваться в президенты Украины
    Возросло число жертв атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области
    Раскрыто число летевших на Москву беспилотников за неделю
    Рыболов голыми руками поймал сома рекордных размеров
    Путин высказался о сотрудничестве с Казахстаном
    В море у Батуми обнаружили похожий на боеприпас предмет
    Возможность достичь мира на Украине при Зеленском оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok