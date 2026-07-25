Путин высказался о сотрудничестве с Казахстаном

Путин заявил об активном сотрудничестве России и Казахстана на международной арене

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым высказался об отношениях между двумя странами. Слова главы государства передает РИА Новости.

Владимир Владимирович предложил сверить часы по работе Москвы и Астаны в ОДКБ и ЕАЭС. Стороны провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в XXII Форуме межрегионального сотрудничества.

«Мы сотрудничаем на международной арене активно, во всех наших региональных организациях принимаем самое активное участие. Нам есть о чем поговорить, сверить часы», — добавил Путин.

Ранее Токаев предложил заморозить украинский конфликт. Он отметил, что получает множество сигналов из Европы и США относительно ситуации на Украине.