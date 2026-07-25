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Из жизни
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16:33, 25 июля 2026 (обновлено: 16:40, 25 июля 2026)Из жизни

Рыболов голыми руками поймал сома рекордных размеров

В США рыболов Грег Спрен голыми руками поймал сома весом 24,9 килограмма
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Rohimin prakoso / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Висконсин рыболов голыми руками поймал сома рекордных размеров. Об этом сообщает News 8000.

Житель города Ла-Кросс Грег Спрен добыл оливкового сомика в реке Блэк-Ривер. Чтобы поймать рыбу, он просунул руку в ее подводное укрытие и дождался, когда та схватит ее зубами. Такой метод ловли называется нудлинг.

До сих пор самый крупный оливковый сомик, пойманный в Висконсине альтернативными методами ловли, весил примерно 24,5 килограмма. Улов Спрена тяжелее на 400 граммов, что дает ему право претендовать на рекорд штата.

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Достижение пока не зарегистрировано, но рыболов уверен, что все необходимые для этого документы у него уже есть. «Это мечта всей жизни…, — признался он. — Пусть даже на один день, но я буду в восторге».

Ранее сообщалось, что охотница и рыболов из американского штата Алабама занялась нудлингом и поймала в озере сома голыми руками. После публикации фото с ее рыбалки в соцсети многих ужаснул размер и внешний вид ее добычи.

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