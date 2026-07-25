В США рыболов Грег Спрен голыми руками поймал сома весом 24,9 килограмма

В американском штате Висконсин рыболов голыми руками поймал сома рекордных размеров. Об этом сообщает News 8000.

Житель города Ла-Кросс Грег Спрен добыл оливкового сомика в реке Блэк-Ривер. Чтобы поймать рыбу, он просунул руку в ее подводное укрытие и дождался, когда та схватит ее зубами. Такой метод ловли называется нудлинг.

До сих пор самый крупный оливковый сомик, пойманный в Висконсине альтернативными методами ловли, весил примерно 24,5 килограмма. Улов Спрена тяжелее на 400 граммов, что дает ему право претендовать на рекорд штата.

Достижение пока не зарегистрировано, но рыболов уверен, что все необходимые для этого документы у него уже есть. «Это мечта всей жизни…, — признался он. — Пусть даже на один день, но я буду в восторге».

Ранее сообщалось, что охотница и рыболов из американского штата Алабама занялась нудлингом и поймала в озере сома голыми руками. После публикации фото с ее рыбалки в соцсети многих ужаснул размер и внешний вид ее добычи.