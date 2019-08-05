Девушка в бикини выловила огромного сома голыми руками

Охотница и рыболов из американского штата Алабама поймала в озере сома голыми руками. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

23-летняя Ханна Баррон (Hannah Barron), одетая лишь в бикини, шорты и специальную обувь, с головой погрузилась под воду и вынырнула уже с огромной рыбой. Девушка вытащила улов на сушу, одну руку засунув по локоть в пасть сома, а другой удерживая тушу.

Баррон поделилась кадрами с пойманной рыбой на своей странице в Facebook. Многих комментаторов ужаснул размер и внешний вид сома. «Какая гигантская рыба, если бы такая укусила меня, даже не знаю, как бы я поступил», — писали одни. «Девушка такая спокойная и улыбчивая, хотя к ее руке присосалось огромное существо», — удивлялись другие.

Американка призналась, что зачастую после рыбалки отпускает рыбу обратно в водоем и только в редких случаях приносит домой и съедает ее.

Метод ловли сомов голыми руками, распространенный на юго-востоке США, называется нудлинг. Этот термин применяется и к другим нетрадиционным способам рыбалки, при которых не используют приманки, удочки, рыболовную катушку и другое оборудование.

Большинство нудлеров рыбачат с помощником, который помогает вытащить сома на берег или в лодку. Этот метод ловли рыбы может привести к порезам и мелким ранам на руках рыбаков. Опасность можно снизить с помощью специальной защитной одежды и перчаток.

Обыкновенный сом — крупная пресноводная бесчешуйчатая рыба семейства сомовых. Питаются мелкими ракообразными, насекомыми и мальками рыб. Сомы могут достигать пяти метров в длину и весить до 400 килограммов.

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