Россиянин поймал гигантскую рыбу

В Кировской области рыбак поймал в реке Вятке сома размером с человека. Фотографию мужчины с уловом опубликовали в группе «Типичный КИРОВ» во «ВКонтакте» в понедельник, 22 июля.

Снимок сделан пользователем по фамилии Голубев. На фотографии мужчина в милитари-форме стоит на берегу водоема и держит в руках огромную рыбу. «Малыш сом из Вятки! — подписал автор публикации. — Взял на квок».

Квок — колотушка, которую рыбаки используют при ловле сома. При ударе по воде приспособление производит булькающие звуки и привлекает рыбу.

Обыкновенный сом — крупная пресноводная бесчешуйчатая рыба семейства сомовых. Питаются мелкими ракообразными, насекомыми и мальками рыб. Сомы могут достигать пяти метров в длину и весить до 400 килограммов.

В 2017 году сообщалось, что во Франции троим рыбакам удалось выловить 80-килограммового сома длиной 2,46 метра. Рыба попалась на крючок у берегов департамента Мозель на северо-востоке страны. Мужчины потратили около 30 минут, чтобы вытащить сома на борт лодки.

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