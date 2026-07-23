В Швейцарии оценили перестановки в руководстве ВСУ

Перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) не гарантируют украинскому президенту Владимиру Зеленскому разрядку напряженности в армии, оценила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Как уточнил автор, командирам, находившимся в окружении бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, стоит приготовиться к смене постов.
«Изменения в руководстве армии не гарантируют того, что напряженность в войсках пропадет. По меньшей мере в первой фазе следует ожидать внутренних сведений счетов», — говорится в статье. Издание добавило, что Зеленский на данный момент политически ослаблен.
Ранее стало известно, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый.