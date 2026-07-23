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01:57, 23 июля 2026Бывший СССР

В Швейцарии оценили перестановки в руководстве ВСУ

NZZ: Перестановки в руководстве ВСУ не гарантируют Зеленскому спад напряженности в армии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) не гарантируют украинскому президенту Владимиру Зеленскому разрядку напряженности в армии, оценила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как уточнил автор, командирам, находившимся в окружении бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, стоит приготовиться к смене постов.

«Изменения в руководстве армии не гарантируют того, что напряженность в войсках пропадет. По меньшей мере в первой фазе следует ожидать внутренних сведений счетов», — говорится в статье. Издание добавило, что Зеленский на данный момент политически ослаблен.

Ранее стало известно, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый.

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