В Швейцарии оценили перестановки в руководстве ВСУ

NZZ: Перестановки в руководстве ВСУ не гарантируют Зеленскому спад напряженности в армии

Перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) не гарантируют украинскому президенту Владимиру Зеленскому разрядку напряженности в армии, оценила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как уточнил автор, командирам, находившимся в окружении бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, стоит приготовиться к смене постов.

«Изменения в руководстве армии не гарантируют того, что напряженность в войсках пропадет. По меньшей мере в первой фазе следует ожидать внутренних сведений счетов», — говорится в статье. Издание добавило, что Зеленский на данный момент политически ослаблен.

Ранее стало известно, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый.