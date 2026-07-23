Мендель: Зеленский обманул весь мир, скрыто отдав предпочтение авторитаризму

Президент Украины Владимир Зеленский обманул весь мир, скрыто стремясь к авторитаризму. С таким обвинением в соцсети X выступила бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

«Сага, разворачивающаяся вокруг Владимира Зеленского, которого называют олицетворением демократии, — не что иное, как грандиозная иллюзия. Эта шарада, известная его ближайшему окружению, заманила мир в, возможно, самую значительную информационную ловушку в истории», — написала она.

Мендель назвала Зеленского «актером с исключительной интуицией», который умеет нравиться людям. Однако, по ее словам, «за кулисами» царят хаос бесхозяйственность, нарциссизм, сексизм и незнание общественных дел.

«Много лет мир пребывал в заблуждении, полагая, что Зеленский (...) был лицом демократии. Они считали его одним из лучших мировых коммуникаторов, не подозревая о том, как часто он списывал со счетов украинцев как неготовых к демократии и за закрытыми дверями выражал предпочтение авторитаризму», — заключила Мендель.

Ранее Мендель обвинила Зеленского в попытках скрыть «ад» на Украине. По ее словам, украинский лидер препятствует попыткам мирного урегулирования конфликта на Украине и маскирует насильственную мобилизацию с помощью громких слов.