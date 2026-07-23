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01:48, 23 июля 2026Россия

Путину приписали умение считывать людей

Французский историк Малиновски: Путин умеет мгновенно считывать людей
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски заявил, что президент России Владимир Путин умеет быстро понимать, что за человек перед ним. Он приписал российскому лидеру такую способность в беседе с РИА Новости.

Малиновски живет в Москве с 2017 года. Он рассказал, что несколько раз встречался с Путиным. Историк назвал президента России человеком «исключительной культуры и образования», однако подчеркнул, что его главная способность — быстро анализировать ситуацию.

«Он сразу понимает, что за человек перед ним, ему хватает для этого буквально пары секунд. Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает», — сказал Малиновски.

Он добавил, что впервые увидел российского президента в 2015 году на Параде в Москве. По словам историка, эта встреча произвела на него большое впечатление.

Ранее Путин перехитрил журналистку, задавшую провокационный вопрос о Китае и Индии.

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