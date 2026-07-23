Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:17, 23 июля 2026Бывший СССР

Украина попросила у Польши оборудование для ремонта советских МиГ-29

Минобороны Украины: Киев попросил у Варшавы оборудование для ремонта советских МиГ-29
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Грибов / РИА Новости

Киев продолжает добиваться передачи польских МиГ-29, но дополнительно запросил у Варшавы комплектующие, ремонтную технику и оборудование, необходимое для обслуживания авиации. Об этом 22 июля сообщает украинский журнал «Милитарный» со ссылкой на минобороны страны.

В ведомстве сообщили, что это условие Украина выдвинула в ходе переговоров о передаче военной техники для ВСУ. Осенью 2025 года украинские специалисты осмотрели польские МиГ-29 и сделали вывод, что самолеты находятся в плохом техническом состоянии и требуют ремонта.

По данным ведомства, такое требование не устроило польское оборонное министерство, из-за чего переговоры оказались приостановлены. В середине июля глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова помочь с модернизацией истребителей, но финансирование должно осуществляться Украиной или ее партнерами.

Ранее стало известно, что Украина хочет получить от Польши оборудование для ремонта и истребители МиГ-29 в обмен на дроны. Отмечалось, что между Польшей и Украиной продолжается переговорный процесс относительно возможной передачи авиационной техники для нужд Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Действуют до сих пор». В Кремле назвали условия остановки боевых действий на Украине
    Экс-офицер СБУ предрек кровопролитные бои при новом главкоме ВСУ
    Москвичам дали прогноз на вторую половину лета
    Дерматолог дала совет целующимся с небритыми мужчинами женщинам
    ВСУ попытались атаковать российский регион
    ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины
    В Германии заявили о готовности Зеленского сдаться под давлением
    Зеленского обвинили в стремлении к авторитаризму
    Автолюбителей предупредили о риске потери денег по вине мошенников
    США решили производить украинские беспилотные катера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok