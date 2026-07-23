Украина попросила у Польши оборудование для ремонта советских МиГ-29

Минобороны Украины: Киев попросил у Варшавы оборудование для ремонта советских МиГ-29

Киев продолжает добиваться передачи польских МиГ-29, но дополнительно запросил у Варшавы комплектующие, ремонтную технику и оборудование, необходимое для обслуживания авиации. Об этом 22 июля сообщает украинский журнал «Милитарный» со ссылкой на минобороны страны.

В ведомстве сообщили, что это условие Украина выдвинула в ходе переговоров о передаче военной техники для ВСУ. Осенью 2025 года украинские специалисты осмотрели польские МиГ-29 и сделали вывод, что самолеты находятся в плохом техническом состоянии и требуют ремонта.

По данным ведомства, такое требование не устроило польское оборонное министерство, из-за чего переговоры оказались приостановлены. В середине июля глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова помочь с модернизацией истребителей, но финансирование должно осуществляться Украиной или ее партнерами.

Ранее стало известно, что Украина хочет получить от Польши оборудование для ремонта и истребители МиГ-29 в обмен на дроны. Отмечалось, что между Польшей и Украиной продолжается переговорный процесс относительно возможной передачи авиационной техники для нужд Киева.