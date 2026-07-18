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18:39, 18 июля 2026Мир

Раскрыто условие Украины для поставок дронов Польше

Украина хочет получить от Польши оборудование для ремонта в обмен на дроны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украина хочет получить от Польши оборудование для ремонта и истребители МиГ-29 в обмен на дроны. Об этом сообщает украинский портал «Милитарный» со ссылкой на Минобороны страны.

«Кроме польских МиГ-29, Украина также хочет получить дополнительное оборудование и аппаратуру для технического обслуживания авиационной техники в обмен на поставку дронов», — утверждается в публикации.

По данным портала, между Польшей и Украиной продолжается переговорный процесс относительно возможной передачи авиационной техники для нужд Киева.

Ранее большинство жителей Польши впервые высказались против приема беженцев с Украины.

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