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21:39, 17 июля 2026Мир

Большинство поляков выступили против приема украинских беженцев

CBOS: Большинство жителей Польши выступили против приема беженцев с Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Большинство жителей Польши впервые высказалось против приема беженцев с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты социологического исследования лаборатории CBOS.

Начиная с 2022 года в регулярных соцопросах CBOS большинство поляков неизменно выступало за то, чтобы в их страну и дальше приезжали украинские беженцы.

В настоящее время 52 процента опрошенных считают, что Польша не должна принимать украинских беженцев. Кроме того, 54 процента респондентов выразили мнение, что оказываемая украинцам помощь слишком велика, лишь 3 процента поляков считают ее слишком маленькой.

Ранее Польша отменила выплаты на детей официально нетрудоустроенным беженцам с Украины. Согласно последней поправке закона о помощи гражданам Украины, право на пособие по уходу за ребенком зависит от занятости родителей. Изменение правил выплаты затрагивает около 150 тысяч детей с Украины, также говорится в материале.

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