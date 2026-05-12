В Польше сообщили о мощном экономическом ударе по украинцам

Польша отменила выплаты на детей более 150 тысячам беженцев с Украины

В Польше беженцы с Украины, которые не трудоустроены официально, не смогут получать детские пособия. Об этом проинформировало издание Money.pl.

«Принятый в 2022 году закон о помощи гражданам Украины предоставил беженцам из этой страны свободный доступ к польскому рынку труда, а также к семейным пособиям. Он неоднократно пересматривался», — указано в статье.

Согласно последней поправке, право на пособие по уходу за ребенком зависит от занятости родителей. Изменение правил выплаты затрагивает около 150 тысяч детей с Украины, также говорится в материале.

Теперь, чтобы получить пособие «800 плюс», находящиеся на территории Польши украинцы должны доказать, что они работают и находятся в стране на законных основаниях. Ребенок беженцев также должен учиться в местной школе.

Ранее сообщалось, что власти Ирландии разрабатывают план возвращения украинских беженцев домой. Об этом заявил министр юстиции страны Джим О'Каллаган. Он отказался преждевременно озвучивать подробности плана и добавил, что возвращения украинцев «очень хочет» украинское правительство. До этого стало известно, что власти Ирландии задумались о прекращении помощи беженцам с Украины.