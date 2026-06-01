06:30, 2 июня 2026

Роднина высказалась о возможном присвоении Сафонову звания заслуженного мастера спорта

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном присвоении российскому голкиперу Матвею Сафонову звания заслуженного мастера спорта (ЗМС) за вторую победу в Лиге чемпионов (ЛЧ). Об этом сообщает Sport24.

По словам парламентария, успех вратаря не соответствует параметрам, по которым присуждается это звание. «Это его личная заслуга, но не для российского спорта. Присвоение звания происходит по положению. В советском спорте оно присваивалось, когда ты выступал за сборную и прославлял свою страну», — заявила Роднина.

Депутат добавила, что очень рада за голкипера. «Да, Сафонов добился большого результата», — признала Роднина.

Ранее Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Портал Transfermarkt поднял цену на него с 22 до 30 миллионов евро. 30 мая ПСЖ обыграл «Арсенал» в финале ЛЧ, а Сафонов провел на поле все основное и дополнительное время, а также защищал ворота парижан в серии пенальти.

