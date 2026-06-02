Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:28, 2 июня 2026Россия

Украина ударила по Севастополю

Губернатор Севастополя Развожаев: Над городом сбито два БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Севастополю. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Как рассказал чиновник, над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), ею сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в Балаклавском районе. Прошу сохранять спокойствие», — написал в блоге он.

Ранее оперштаб Краснодарского края объявил, что на Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава офиса Зеленского назвал более опасное для Украины оружие, чем «Орешник». Чего боятся в Киеве?

    На Украине подвели итоги массированной атаки фразой «Отбились плохо, как и в прошлый раз»

    Мужчина много лет воспитывал чужих сыновей и не знал об этом

    Блогер описал самое жаркое место в России фразой «подошвы кроссовок начинают плавиться»

    Москвичам пообещали потепление

    Названы недостатки больших телевизоров

    Минобороны России выпустило заявление после удара ВСУ по Ильскому НПЗ

    Песков высказался о поручениях Путина после совещания по теракту в Старобельске

    В России резко подешевели овощи

    Мощное землетрясение произошло в Италии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok