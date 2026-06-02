Украина ударила по Севастополю

Губернатор Севастополя Развожаев: Над городом сбито два БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Севастополю. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Как рассказал чиновник, над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), ею сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в Балаклавском районе. Прошу сохранять спокойствие», — написал в блоге он.

Ранее оперштаб Краснодарского края объявил, что на Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки беспилотника.