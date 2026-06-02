США пригрозили Оману санкциями и бомбардировками из-за связей с Ираном

WSJ: США оказывают давление на Оман угрозами бомбардировок из-за связей с Ираном

Вашингтон оказывает давление на Оман, требуя от него разорвать дипломатические отношения с Ираном. По данным американских и арабских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа в последние дни угрожала Маскату введением санкций и даже бомбардировками, сообщает The Wall Street Journal.

Причиной ужесточения риторики стала новая оценка разведки. По словам американского чиновника, она пришла к выводу, что Оман планирует присоединиться к Ирану и взимать плату с судов в Ормузском проливе. В Маскате эти обвинения неоднократно опровергали.

«Оман готов сотрудничать с Соединенными Штатами и всеми ответственными партнерами для содействия стабильности», — заявил министр информации Абдулла Аль-Харраси. При этом в министерстве отказались комментировать давление со стороны США с целью разрыва связей с Ираном.

Нейтральная позиция Омана, которая помогла возобновить авиасообщение между странами Персидского залива и Тегераном, теперь вызывает недовольство Вашингтона. США рассматривают подход Маската как враждебный по отношению к Америке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка «разнесет» Оман в случае попытки взять под контроль Ормузский пролив. По его словам, после завершения конфликта с Ираном Ормузский пролив будет открыт для всех и никто не будет его контролировать.