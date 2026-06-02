09:47, 2 июня 2026

В ФСБ рассказали о тотальной слежке за россиянами через смартфоны

Владимир Шарапов

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

У иностранных спецслужб есть секретный доступ к данным смартфонов и других гаджетов благодаря деятельности компаний-разработчиков. Об этом сообщил генерал-майор ФСБ в отставке, кандидат юридических наук Александр Перелыгин, пишет РИА Новости.

По его словам, ключевые позиции на рынке принадлежат североамериканским компаниям. Они используют «бэкдоры» (backdoors) — скрытые лазейки в микропроцессорах, о которых знает производитель. Кроме того, существует проблема «прозрачности» программного обеспечения.

«То, что люди называют смартфоном или гаджетом, в реальности является техническим средством съема информации», — заявил Перелыгин. Даже выключенный, отложенный или засунутый в портфель, он не слышит, что происходит вокруг, но «знает, куда ты идешь».

Генерал-майор ФСБ в отставке подчеркнул, что такие технологии сильно упростили работу с противником, но представляют реальную угрозу национальной безопасности. Противник может перехватить приятельский разговор и использовать полученную информацию для вербовки, отметил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ вскрыли схему внедрения шпионских программ в телефоны высокопоставленных российских чиновников.

