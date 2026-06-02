Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:11, 2 июня 2026Силовые структуры

Десятки российских студенток попали в развратный бизнес

В Москве студенток заманивали в вебкам-рабство под предлогом работы в СММ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве раскрыта криминальная схема по заманиванию девушек в вебкам-рабство, число пострадавших исчисляется десятками. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Вакансии студенткам рассылали от лица компаний The Light и Mod Colluny, чей офис располагается в центре столицы. Девушкам предлагали свободный график и зарплату от 80 тысяч рублей, однако перед наймом их фотографировали с паспортом у лица, а затем шантажировали участием в развратном бизнесе. Пострадавшие на видео рассказали об обмане.

На кадрах видны обманутые девушки, показана дверь в офис компании, замешанной в вебкам-рабстве. Подруги пострадавших рассказали, как освободили студенток.

От обманутых требовалось сидеть перед камерой по несколько часов в белой одежде для создания эротических дипфейков. У них отбирали телефоны, а их самих охранял грозный мужчина. Стримы транслировались на сайтах и площадках с возрастным цензом 18+. Родственники пострадавших обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске полиция ликвидировала вебкам-студию, которая работала под вывеской модельного агентства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине. ВСУ нечем сбивать ракеты, Зеленский выступил с заявлением

    В России заявили о самом сильном ударе по Киеву с начала СВО

    В России спрогнозировали борьбу за «выздоровление» Украины после завершения СВО

    Звезда «Терминатора» пожалела о съемках в фильме

    Раскрыт единственный рабочий способ профилактики проблем со спиной

    В ВСУ заявили о дефиците ракет ПВО после ночного удара армии России

    Нашествию комаров в России нашли объяснение

    Рабочие погубили работника автосалона во время уборки строительного мусора

    Раскрыто неожиданное влияние алкоголя на риск развития рака

    Россиянам назвали страны для пляжного отдыха с турами до 100 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok