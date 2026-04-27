Выдававшие себя за моделей вебкамщицы из российского региона попали на видео

09:08, 27 апреля 2026

В Новосибирске полиция ликвидировала вебкам-студию, 3 человека арестованы
Варвара Митина (редактор)

В Новосибирске полиция ликвидировала вебкам-студию, которая работала под вывеской модельного агентства. Задержание выдающих себя за моделей вебкамщиц попало на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в УМВД по региону.

На кадрах видно, как правоохранители заходят в офис с неоновой вывеской. За стойкой стоит администратор. Силовики проходят по оборудованным кроватями со средствами для съемок комнатам, в которых находятся вебкамщицы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов»). 37-летний организатор студии и две его помощницы арестованы. Еще восемь фигуранток находятся под подписками о невыезде.

По версии следствия, организатор незаконного бизнеса арендовал офис и обустроил там вебкам-студию под видом модельного агентства. Для порнотрансляций сделали 12 комнат. Далее мужчина нанял восемь вебкам-моделей, которые вели эфир на зарубежных платформах для зрителей из Европы и Северной Америки. Иностранцы платили криптовалютой.

Силовики также выяснили, что две девушки-администратора переписывались с клиентами на иностранных языках от лица вебкамщиц.

Ранее в Москве 31-летний IT-специалист тайно следил за тещей и разрушил семью.

    Последние новости

    Московский регион накрыли аномальные снегопады. Повалены деревья, цены на такси взлетели. Какие прогнозы дают синоптики?

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды

    ФСБ предотвратила теракт на российском нефтяном предприятии

    67-летняя обладательница титула «Миссис Севера» раскрыла секреты молодости

    Школьниц спасли с отрезанного наводнением российского острова

    Звезда «Универа» рассказала о похудении словами «я голодала»

    Российские «Герани» подорвали одну из баз ГУР Украины

    Семь пассажирских поездов задержались в России из-за снегопада

    Суд решил судьбу матери найденного среди мусора в Подмосковье младенца

    Назван способ навсегда отключить обновления Windows

    Все новости
