Выдававшие себя за моделей вебкамщицы из российского региона попали на видео

В Новосибирске полиция ликвидировала вебкам-студию, 3 человека арестованы

В Новосибирске полиция ликвидировала вебкам-студию, которая работала под вывеской модельного агентства. Задержание выдающих себя за моделей вебкамщиц попало на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в УМВД по региону.

На кадрах видно, как правоохранители заходят в офис с неоновой вывеской. За стойкой стоит администратор. Силовики проходят по оборудованным кроватями со средствами для съемок комнатам, в которых находятся вебкамщицы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов»). 37-летний организатор студии и две его помощницы арестованы. Еще восемь фигуранток находятся под подписками о невыезде.

По версии следствия, организатор незаконного бизнеса арендовал офис и обустроил там вебкам-студию под видом модельного агентства. Для порнотрансляций сделали 12 комнат. Далее мужчина нанял восемь вебкам-моделей, которые вели эфир на зарубежных платформах для зрителей из Европы и Северной Америки. Иностранцы платили криптовалютой.

Силовики также выяснили, что две девушки-администратора переписывались с клиентами на иностранных языках от лица вебкамщиц.

