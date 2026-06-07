ВСУ ударили по мосту на границе с Крымом

ВСУ ударили по мосту вблизи Чонгара на границе с Крымом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мосту вблизи Чонгара на границе с Крымом, движение через пункт пропуска «Джанкой» временно перекрыто. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП "Джанкой" временно перекрыто"», — указал глава российского региона.

При этом уточняется, что проезд автотранспорта идет по пунктам «Армянск» и «Перекоп».

Ранее Сальдо в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинец посетить Херсонскую область и лично оценить, какую угрозу для мирных жителей представляют украинские военные.