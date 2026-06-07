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10:30, 7 июня 2026Россия

ВСУ ударили по мосту на границе с Крымом

ВСУ ударили по мосту вблизи Чонгара на границе с Крымом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sgt. John Schoebel / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мосту вблизи Чонгара на границе с Крымом, движение через пункт пропуска «Джанкой» временно перекрыто. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП "Джанкой" временно перекрыто"», — указал глава российского региона.

При этом уточняется, что проезд автотранспорта идет по пунктам «Армянск» и «Перекоп».

Ранее Сальдо в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинец посетить Херсонскую область и лично оценить, какую угрозу для мирных жителей представляют украинские военные.

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