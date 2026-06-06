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14:42, 6 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Сальдо пригласил киевского омбудсмена в Херсонскую область

Сальдо предложил омбудсмену Украины Лубинцу лично оценить угрозы для жителей Алешек
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Анатолий Медведь / Фонд Росконгресс

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец может приехать в Алешки и лично оценить, какую угрозу для мирных жителей представляют украинские военные. О приглашении в город украинского правозащитника в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума высказался глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Пожалуйста, товарищ киевский омбудсмен, приезжайте в Алешки! Лично посмотрите и помогите тем, на кого вы ссылаетесь. (...) Постоянно их бомбят, постоянно [украинские] дроны висят над городом: коммунальщиков убивают, не дают топливо завезти», — заявил руководитель региона.

Он добавил, что никто из украинских правозащитников никогда не приезжал на помощь жителям региона и не приедет в будущем, поэтому слушать заявления из Киева — это пустая трата времени. Сальдо также подчеркнул, что, несмотря на украинские атаки, власти продолжают снабжение города.

22 мая Лубинец заявил, что Украина предложила России локальное перемирие, чтобы провести эвакуацию гражданских лиц из Алешек. По его словам, в случае реализации инициативы из города могут вывезти около шести тысяч мирных жителей.

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