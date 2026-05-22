Украина предложила России локальное перемирие близ Олешек

Украина предложила России локальное перемирие, чтобы провести эвакуацию гражданских лиц из населенного пункта Олешки в Херсонской области. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, передает «Страна.ua».

«По состоянию на сегодняшний день технически мы обсудили все вопросы. Мы ждем дату от российской стороны, когда будет начат процесс прекращения огня и начнется физическая эвакуация», — заявил Лубинец.

По его словам, эвакуация касается не только Олешек, но и нескольких населенных пунктов рядом, а вывезти планируют около шести тысяч гражданских.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины вновь атаковали беспилотными летательными аппаратами Херсонскую область. В результате чего, как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, оказались обесточены девять округов.