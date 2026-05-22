Рубио выступил с призывом к европейцам

Рубио: Никого не должно удивлять решение США о сокращении военных в Европе

Никто не должен удивляться решению США корректировать свое военное присутствие в Европе, поскольку у Вашингтона есть обязательства и в других регионах. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, передает The Guardian.

«Я не говорю, что они [европейцы] будут в восторге от этого, но они, безусловно, в курсе. У нас есть обязательства в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Западном полушарии, поэтому это непрерывный процесс, и это не должно никого удивлять», — подчеркнул дипломат.

По мнению Рубио, «в НАТО хорошо понимают», что присутствие американских войск в Европе будет скорректировано. Он отметил, что эта работа «уже велась и проводилась» в координации с союзниками США.

20 мая стало известно, что администрация США планирует сообщить партнерам по Североатлантическому альянсу о сокращении объема военных сил, которые американская сторона могла бы задействовать для помощи европейским странам НАТО в случае крупного кризиса.