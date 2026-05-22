Назван важный фактор распространения клещей в городах

«Экоплант»: Запущенные зеленые зоны способствуют распространению клещей в городе

Разросшиеся кусты и запущенные зеленые зоны могут способствовать распространению в городе клещей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил генеральный директор ГК «Экоплант» Алексей Пучков.

Главным фактором размножения клещей в черте города является отсутствие системного обслуживания территорий. В особенности кровососущих привлекают живые изгороди, массивные посадки кизильника, боярышника, сирени и других кустарников с густой прикорневой зоной. При этом наиболее благоприятными для обитания клещей являются затененные, плохо проветриваемые участки с высокой влажностью.

Конкретный вид растения не представляет важности для клеща — главное, как давно не ухаживали за зелеными насаждениями. Риск укуса клеща существенно возрастает на заросших участках у старого фонда, где годами скапливали сухую листву, не проводили санитарную обрезку и прореживание кустарников.

При благоустройстве современных жилых комплексов эксперт советует отказаться от плотных посадок с высокой травой и неухоженными кустарниками, прежде всего вблизи детских площадок, пешеходных дорожек и зон отдыха. Стоит придерживаться концепции «открытого озеленения» — с хорошим обзором и циркуляцией воздуха. Вместо плотных кустарников можно сажать декоративные злаки, многолетники и штамбовые формы деревьев. За такими посадками будет легче ухаживать. Эстетика в данном случае уступает по важности нормам санитарной безопасности. Если регулярно проводить покос травы, убирать органический мусор и не пренебрегать санитарным контролем, можно оградить от клещей даже самые озелененные районы, подчеркнул Пучков.

Ранее россиянам назвали непопулярные среди клещей леса. Паразиты не любят сосновые леса с нечастой посадкой деревьев на песчаной почве. При этом клещами кишат ельники с примесью берез, осин, ольхи с сомкнутым пологом, который защищает кровососущих от прямых солнечных лучей, обеспечивает прохладу и влажность.