Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:29, 22 мая 2026Экономика

Назван важный фактор распространения клещей в городах

«Экоплант»: Запущенные зеленые зоны способствуют распространению клещей в городе
Виктория Клабукова

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Разросшиеся кусты и запущенные зеленые зоны могут способствовать распространению в городе клещей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил генеральный директор ГК «Экоплант» Алексей Пучков.

Главным фактором размножения клещей в черте города является отсутствие системного обслуживания территорий. В особенности кровососущих привлекают живые изгороди, массивные посадки кизильника, боярышника, сирени и других кустарников с густой прикорневой зоной. При этом наиболее благоприятными для обитания клещей являются затененные, плохо проветриваемые участки с высокой влажностью.

Конкретный вид растения не представляет важности для клеща — главное, как давно не ухаживали за зелеными насаждениями. Риск укуса клеща существенно возрастает на заросших участках у старого фонда, где годами скапливали сухую листву, не проводили санитарную обрезку и прореживание кустарников.

При благоустройстве современных жилых комплексов эксперт советует отказаться от плотных посадок с высокой травой и неухоженными кустарниками, прежде всего вблизи детских площадок, пешеходных дорожек и зон отдыха. Стоит придерживаться концепции «открытого озеленения» — с хорошим обзором и циркуляцией воздуха. Вместо плотных кустарников можно сажать декоративные злаки, многолетники и штамбовые формы деревьев. За такими посадками будет легче ухаживать. Эстетика в данном случае уступает по важности нормам санитарной безопасности. Если регулярно проводить покос травы, убирать органический мусор и не пренебрегать санитарным контролем, можно оградить от клещей даже самые озелененные районы, подчеркнул Пучков.

Ранее россиянам назвали непопулярные среди клещей леса. Паразиты не любят сосновые леса с нечастой посадкой деревьев на песчаной почве. При этом клещами кишат ельники с примесью берез, осин, ольхи с сомкнутым пологом, который защищает кровососущих от прямых солнечных лучей, обеспечивает прохладу и влажность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал приказ Минобороны после удара ВСУ по российскому колледжу

    Смолов сделал заявление насчет завершения карьеры

    Армянским продавцам предрекли беды из-за ограничения поставок плодов и цветов в Россию

    В МИД Украины вместо Лукашенко решили позвать на разговор с Зеленским Тихановскую

    Названа неожиданная причина появляющихся при моргании узоров

    Москвичам назвали сроки открытия купального сезона

    Россельхознадзор заявил о проблемах с овощами и фруктами из Армении

    BYD и ювелиры Chopard представили по-настоящему роскошный автомобиль

    Назван важный фактор распространения клещей в городах

    Путин сделал заявление об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok