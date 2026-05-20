14:26, 20 мая 2026Экономика

Россиянам перечислили леса с самым большим количеством клещей

Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serge G / Shutterstock / Fotodom

Единственный тип леса, где появление клещей маловероятно — это сосновый бор с нечастой посадкой деревьев на песчаной почве. Этой информацией поделился с aif.ru энтомолог Роман Хряпин.

Специалист утверждает, что клещи не бросаются на человека, не прыгают на него и не бегают за ним. Они ждут, когда человек прикоснется к кусту или травинке, и переползают на него.

Самые опасные, иксодовые клещи, которые переносят энцефалит, обитают в лесах в европейской части России. Они предпочитают ельники с примесью берез, осин, ольхи, так называемые еловые леса таежного типа с сомкнутым пологом, который защищает их от прямых солнечных лучей, обеспечивает прохладу и относительную влажность. На таких территориях риск столкнуться с клещами очень велик

Роман Хряпинэнтомолог

По словам специалиста, клещи встречаются реже в дубравах и лиственных посадках. Сосновый бор с нечастой посадкой деревьев на песчаной почве, по мнению эксперта, — это единственный тип леса, где клещи маловероятны. Риск быть укушенным клещом минимален там, где не сомкнуты кроны деревьев, то есть нет защиты от солнца и не сохраняется влага.

Хряпин отметил, что в жаркие месяцы, особенно при долгих периодах сухой жары, активность клещей падает, а их численность снижается. Все дело в том, что клещи крайне чувствительны к потере влаги, подчеркнул эксперт.

Ранее врач назвала самый эффективный способ защиты от клещевого энцефалита.

