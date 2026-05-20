Умерла известная российская журналистка

Журналистка и писательница Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни

Известная российская журналистка и писательница Наталья Астахова ушла из жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское отделение Союза журналистов РФ.

«Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни», — говорится в заявлении.

Причина смерти журналистки не называется.

Астахова родилась в марте 1953 года в Бахчисарае. Окончила факультет журналистики МГУ. С 1988 года работала в газете «Крымская правда», была заместителем главного редактора. В 2007 году была удостоена звания заслуженного журналиста Крыма. Также являлась членом Союза писателей России. Писала повести и рассказы в жанрах фантастики и романтического реализма. Ее наиболее популярная работа — сборник фантастических рассказов «Письма с Земли». Произведения Астаховой были переведены на английский, французский, испанский и греческий языки.