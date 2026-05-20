16:22, 20 мая 2026

Аллергиков предупредили о неожиданной опасности дома и на работе

Анна Харитонова
Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Само по себе нахождение под кондиционером не опасно для здорового человека, если соблюдается температурный режим. Проблемы появляются, если воздух слишком холодный или пересушенный, а также при резких колебаниях температуры и при плохом обслуживании техники, особенно у аллергиков, заявил RT доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

По словам профессора, главная ошибка в пользовании кондиционером — выставлять его на слишком низкую температуру в жару. Когда разница на улице и в помещении достигает 10—15 градусов и более, организм испытывает дополнительную нагрузку.

Именно поэтому после нескольких часов под холодным потоком воздуха люди часто жалуются на першение в горле, заложенность носа, головную боль, мышечные спазмы или ощущение «простуды»

Александр Коньковдоктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ

Миф о том, что от кондиционера простужаются, не вполне корректен, уточнил специалист. Кондиционер не генерирует вирусы, но может снижать защиту слизистых и делать человека более уязвимым.

Кроме того, во время длительной работы кондиционер уменьшает влажность, из-за чего могут пересыхать слизистые носа, глаз и дыхательных путей. Это сильнее всего ощущают те, кто трудится в офисах по много часов, и те, кто носит линзы или страдает аллергией.

А если кондиционер давно не обслуживался, внутри могут накопиться пыль, плесень, бактерии и аллергены, подметил Коньков.

В этом случае длительное пребывание в помещении действительно способно вызывать кашель, раздражение слизистых, аллергические реакции и ощущение «тяжелого воздуха»

Особенно внимательно к кондиционерам стоит относиться людям с аллергией, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако полностью отказываться от кондиционирования не нужно, так как жара пагубно влияет на большинство людей.

Оптимальным режимом доктор назвал около +22...+24 градуса без прямого потока воздуха.

