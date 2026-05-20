Аллергиков предупредили о неожиданной опасности дома и на работе

Профессор Коньков предупредил об опасности кондиционера для аллергиков

Само по себе нахождение под кондиционером не опасно для здорового человека, если соблюдается температурный режим. Проблемы появляются, если воздух слишком холодный или пересушенный, а также при резких колебаниях температуры и при плохом обслуживании техники, особенно у аллергиков, заявил RT доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

По словам профессора, главная ошибка в пользовании кондиционером — выставлять его на слишком низкую температуру в жару. Когда разница на улице и в помещении достигает 10—15 градусов и более, организм испытывает дополнительную нагрузку.

Именно поэтому после нескольких часов под холодным потоком воздуха люди часто жалуются на першение в горле, заложенность носа, головную боль, мышечные спазмы или ощущение «простуды» Александр Коньков доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ

Миф о том, что от кондиционера простужаются, не вполне корректен, уточнил специалист. Кондиционер не генерирует вирусы, но может снижать защиту слизистых и делать человека более уязвимым.

Кроме того, во время длительной работы кондиционер уменьшает влажность, из-за чего могут пересыхать слизистые носа, глаз и дыхательных путей. Это сильнее всего ощущают те, кто трудится в офисах по много часов, и те, кто носит линзы или страдает аллергией.

А если кондиционер давно не обслуживался, внутри могут накопиться пыль, плесень, бактерии и аллергены, подметил Коньков.

В этом случае длительное пребывание в помещении действительно способно вызывать кашель, раздражение слизистых, аллергические реакции и ощущение «тяжелого воздуха» Александр Коньков доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ

Особенно внимательно к кондиционерам стоит относиться людям с аллергией, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако полностью отказываться от кондиционирования не нужно, так как жара пагубно влияет на большинство людей.

Оптимальным режимом доктор назвал около +22...+24 градуса без прямого потока воздуха.

