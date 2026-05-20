Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:10, 20 мая 2026Интернет и СМИ

Бросивший в сугроб младенца блогер раскрыл ход уголовного дела против него в России

Блогер Косенко заявил, что по его уголовному делу в России идут суды
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: вДудь / YouTube (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом)

Блогер Сергей Косенко, бросивший своего ребенка в сугроб в январе 2024 году и снявший это на видео, раскрыл ход уголовного дела против него в России. О нем блогер рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

По словам Косенко, сейчас по его делу в России идут суды. Блогер уточнил, что сам находится за пределами страны, поэтому его интересы на заседаниях представляет адвокат. При этом он подчеркнул, что не знает, когда именно ему вынесут приговор.

Блогер также добавил, что выбрал обычного юриста по уголовным делам.

Косенко опубликовал видео, на котором он бросил своего двухмесячного сына в сугроб, в январе 2024 года. После массовой критики блогер начал утверждать, что кидал куклу, а не ребенка. В октябре того же года Следственный комитет (СК) России возбудил против блогера дело по двум статьям Уголовного кодекса. Его обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. В октябре 2025 года Косенко переобъявили в розыск в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предупредила страны НАТО о последствиях запуска с их территории дронов ВСУ. Фон дер Ляйен сочла это угрозой

    Пчеловоды раскрыли причины гибели пчел в России

    Суд проверил законность заочного ареста Слепакова в России

    Песков назвал Зеленского главным препятствием мирного решения украинского конфликта

    Московский зоопарк решил спасти бегемотов наркобарона Эскобара

    Россиянка спустя 20 лет союза подала на развод и узнала правду о собственном браке

    Военкоры раскрыли подробности штурма Константиновки

    Картину известного художника продали с аукциона за рекордные 15,5 миллиарда рублей

    В стране ЕАЭС назвали один шаг в отношении ЕС после нового пакета санкций

    России спрогнозировали рост торговли с ключевым партнером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok