Бросивший в сугроб младенца блогер раскрыл ход уголовного дела против него в России

Блогер Косенко заявил, что по его уголовному делу в России идут суды

Блогер Сергей Косенко, бросивший своего ребенка в сугроб в январе 2024 году и снявший это на видео, раскрыл ход уголовного дела против него в России. О нем блогер рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

По словам Косенко, сейчас по его делу в России идут суды. Блогер уточнил, что сам находится за пределами страны, поэтому его интересы на заседаниях представляет адвокат. При этом он подчеркнул, что не знает, когда именно ему вынесут приговор.

Блогер также добавил, что выбрал обычного юриста по уголовным делам.

Косенко опубликовал видео, на котором он бросил своего двухмесячного сына в сугроб, в январе 2024 года. После массовой критики блогер начал утверждать, что кидал куклу, а не ребенка. В октябре того же года Следственный комитет (СК) России возбудил против блогера дело по двум статьям Уголовного кодекса. Его обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. В октябре 2025 года Косенко переобъявили в розыск в России.