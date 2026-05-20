Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:09, 20 мая 2026Путешествия

Россиян предупредили о миллионных штрафах за использование пауэрбанков в самолетах

Штрафы за использование пауэрбанков в самолетах доходят до миллиона рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ruslan Sitarchuk / Shutterstock / Fotodom

Российских пассажиров самолетов предупредили о миллионных штрафах за использование пауэрбанков на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники из авиакомпаний.

Представители перевозчиков пояснили, что внесли изменения в свои регламенты после введения новых правил на запрет портативных зарядных устройств. Теперь их использование может вызвать вынужденную посадку самолета, в результате чего все убытки авиакомпании придется погасить виновному. Сумма может доходить до миллиона рублей.

Несколько российских авиакомпаний в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO) уже запретили провозить пауэрбанки в багажном отделении, а в ручной клади — не более двух на человека. В полете ими строго запрещено пользоваться. Многие азиатские перевозчики уже сделали то же самое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Описаны масштабы разрушений после ракетного удара по столице российского региона

    Россиянин поехал за отверткой и по пути выиграл 2,5 миллиона рублей

    Ведущий «России 1» в шутку захотел сыграть на арфе голым в эфире

    Российский пенсионер получил срок за перевод денег в иностранную организацию

    Российский детсад не допустил шестилетнюю девочку на выпускной ради безопасности детей

    Один тип продуктов призвали не сочетать с антибиотиками

    Дерипаска не смог подсчитать количество «увозимых из Китая» миллиардов

    Шойгу высказался о союзнических отношениях с Арменией

    Трижды спасенный от казни в последний момент мужчина вышел на свободу через 29 лет

    Похищавшим деньги у бойцов СВО в Шереметьево вынесли приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok