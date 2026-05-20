Компьютеры с Windows стали вибрировать

В Windows 11 добавили вибрацию — тактильную обратную связь

Корпорация Microsoft ввела на небольшом количестве компьютеров с Windows 11 тактильную обратную связь. На это обратило внимание издание Windows Central.

С включенной системой тактильной отдачи поддерживаемый компьютер, клавиатура или мышь могут вибрировать при определенных действиях в операционной системе (ОС). Редактор медиа Зак Боуден объяснил, что вибрация появилась при перетаскивании окон, настройке параметров системы, выборе опций в меню в различных программах.

Боуден рассказал, что функция работает только на очень небольшом количестве устройств — например, ноутбуке Surface Laptop 8 и компьютерной мыши Logitech MX Master 4. «При взаимодействии с определенными элементами пользовательского интерфейса ощущается едва заметная вибрация, и это действительно здорово», — заметил автор.

По словам журналиста, тактильная отдача делает взаимодействие с ОС «невероятно приятным». Автор подытожил, что Windows 11 за годы подпортила свою репутацию и ей не хватало подобных приятных мелочей в дизайне пользовательского интерфейса.

Ранее стало известно, что Microsoft разрешит пользователям избавиться от бесполезной кнопки Copilot в Windows 11. Компания позволит перенастроить ее для выполнения других функций.