Трамп позавидовал количеству российских ледоколов

Трамп назвал нелепой ситуацию с тем, что у России 48 ледоколов, а у США — один

Президент США Дональд Трамп назвал нелепой ситуацию с тем, что у России есть 48 ледоколов, а у США — всего один. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что планирует нарастить ледокольный флот США до как минимум 55 единиц.

