19:56, 20 мая 2026Мир

Трамп позавидовал количеству российских ледоколов

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Атомный ледокол «Арктика»

Атомный ледокол «Арктика». Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп назвал нелепой ситуацию с тем, что у России есть 48 ледоколов, а у США — всего один. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что планирует нарастить ледокольный флот США до как минимум 55 единиц.

Ранее президент США назвал смехотворным тот факт, что Соединенные Штаты значительно отстают от России по количеству ледоколов.

