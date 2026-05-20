21:02, 20 мая 2026

Названы три заметных при посещении туалета симптома рака

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BaLL LunLa / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Сермед Межер назвал три симптома рака, которые можно заметить при посещении туалета. Слова специалиста цитирует издание Mirror.

По словам Межера, указывать на развитие рака кишечника могут стойкие изменения стула: появление в нем крови, ощущение неполного опорожнения, а также изменение привычек кишечника, то есть изменения частоты походов в туалет, консистенции кала или его цвета.

Врач отметил, что эти симптомы нельзя игнорировать и при их появлении призвал обращаться к доктору, особенно если они сохраняются длительное время. Межер добавил, что раннее выявление болезни значительно повышает шансы на успешное лечение. «Распознавание этих признаков может привести к диагностике на ранней стадии, когда выживаемость при раке кишечника достигает 95 процентов», — отметил он.

Ранее 38-летняя жительница Великобритании, у которой нашли третью стадию рака кишечника, рассказала, что не испытывала никаких симптомов. Единственным признаком болезни была усталость, которая не проходила даже после отдыха.

