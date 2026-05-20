22:01, 20 мая 2026Мир

На Кубе прокомментировали обвинения против экс-лидера Кастро

Президент Кубы Диас-Канель: В обвинениях США против Рауля Кастро нет оснований
Марина Совина (ночной редактор)
Рауль Кастро

Рауль Кастро. Фото: Reuters

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прокомментировал обвинения США против экс-лидера страны Рауля Кастро. Об этом он написал в социальной сети X.

Диас-Канель ответил на обвинения против Кастро и подчеркнул, что в них нет оснований.

«Речь идет о не имеющей никаких правовых оснований политической акции. Ее цель — лишь наполнить досье, которое они сфабриковывают, чтобы оправдать безрассудную военную агрессию против Кубы», — написал он.

Ранее США выдвинули обвинения против Рауля Кастро. Известно, что Соединенные Штаты обвиняют бывшего кубинского лидера в убийстве четырех человек.

