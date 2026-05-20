22:44, 20 мая 2026Мир

Ирландский экономист заявил о неспособности Европы выйти из энергокризиса

Марина Совина
Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Великобритания оказалась не в состоянии выбраться из топливного кризиса без российских нефтепродуктов, заявил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X.

По его словам, ситуация в европейских странах отчаянная, но людей недостаточно об этом информируют. Он добавил, что Европа обращается к Москве из-за неспособности выйти из энергокризиса.

«Европейцы начинают умолять Россию прислать им дизельное топливо», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Великобритания пошла на послабления в отношении санкций против России. Она бессрочно разрешила импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах.

