Авианосная группа ВМС США вошла в Карибское море на фоне выдвижения обвинений Раулю Кастро

SOUTHCOM: Авианосная группа ВМС США вошла в Карибское море

Авианосная группа ВМС США вошла в Карибское море. Об этом сообщило Южное командование США (SOUTHCOM) в соцсети X.

«Добро пожаловать в Карибский бассейн, авианосная ударная группа Nimitz!» — говорится в публикации. В состав группы входят авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent.

Группа выдвинулась в Карибское море на фоне выдвижения обвинений экс-лидеру Кубы Раулю Кастро. При этом президент США Дональд Трамп исключил эскалацию между Штатами и Кубой. Глава Белого дома заявил, что у США «на уме Куба», а также заявил, что Вашингтон должен помочь кубинцам. Он также сказал, что Куба является слабеющей нацией, и он не может сказать, что ждет ее дальше.

