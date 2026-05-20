Трамп исключил эскалацию между США и Кубой

Трамп заявил, что эскалации между США и Кубой не будет

Президент США Дональд Трамп на фоне выдвижения обвинений против Рауля Кастро исключил эскалацию между Штатами и Кубой. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Глава Белого дома заявил, что у США «на уме Куба», а также заявил, что Вашингтон должен помочь кубинцам. Он также сказал, что Куба является слабеющей нацией, и он не может сказать, что ждет ее дальше.

«Нет, нет, никакой эскалации не будет. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Смотрите, страна разваливается. Это хаос, и они, по сути, потеряли контроль», — отметил Трамп.

Ранее газета The New York Times писала, что в Соединенных Штатах допустили захват Кастро по венесуэльскому сценарию. При этом, по словам источников, близких к президенту США, он может не одобрить попытку похищения экс-лидера Кубы.

