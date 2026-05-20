22:50, 20 мая 2026Мир

И.о. генпрокурора США отказался отвечать на вопрос о возможной военной операции на Кубе

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш отказался отвечать на вопрос о том, планируют ли Соединенные Штаты проводить военную операцию на Кубе. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что этот вопрос находится в компетенции президента, шефа Пентагона и госсекретаря, а не минюста.

«Я — исполняющий обязанности генерального прокурора, министерство юстиции. Мы выдвигаем обвинения. Так что вопрос, который вы задали, касается президента Соединенных Штатов (...) и не входит в компетенцию исполняющего обязанности генпрокурора», — сказал Бланш.

Этот вопрос был задан и.о. генпрокурора после того, как США выдвинули обвинения против Рауля Кастро. Известно, что Соединенные Штаты обвиняют бывшего кубинского лидера в убийстве четырех человек.

