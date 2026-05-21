Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:40, 20 мая 2026Интернет и СМИ

В Германии объяснили значение визита Путина в Китай для Европы

BZ: Россия окончательно переориентировалась на стратегическое партнерство с КНР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Global Look Press

Очередной визит российского лидера Владимира Путина в Китай показал, что Россия окончательно переориентировалась на стратегическое партнерство с КНР и отвернулась от Европы. На это указывает немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

«Западная санкционная политика загнала Россию в объятия Китая <…> Четвертая поездка Владимира Путина в Китай с момента начала СВО <…> подчеркивает принципиальный разворот в геоэкономической ориентации страны», — говорится в материале. По мнению автора, такой разворот показывает, как сильно ослабли экономические позиции всей Европы.

Издание также напоминает, что у России есть решающий рычаг влияния, так как Москва является надежным поставщиком энергоносителей, и теперь Китай видит, что Европа, сделав ставку на конфронтационный курс в отношении России, платит за это высокую экономическую цену.

Путин прибыл в Китай 19 мая. Его встретил глава МИД Китая Ван И. Для российской делегации была организована торжественная церемония с участием почетного караула и детей, размахивающих флагами России и Китая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО

    В Одессе арестованный сбежал из СИЗО в мусорном контейнере

    Минобороны Польши высказалось об украинском беспилотнике над Эстонией

    На Украине раскрыли приказ Зеленского в отношении Белоруссии

    Шойгу обвинил Ереван в глумлении над памятью армян

    Названа роль нового Су-57Д

    Знаменитый астрофизик из Гарварда предсказал последствия инопланетного вторжения

    Крышевавших порностудии украинских полицейских уволили

    Мошенники придумали новый способ кражи денег россиян

    Генсек НАТО выступил с угрозой в адрес России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok