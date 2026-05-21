00:24, 21 мая 2026

Крышевавших порностудии украинских полицейских уволили

В трех регионах Украины уволили полицейских за крышевание порностудий
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Руководителей областных управлений полиции на Украине, которых подозревают в крышевании порностудий, уволили, сообщает национальная полиция страны в Telegram.

«Отстранены от исполнения служебных обязанностей должностные лица полиции, фигурирующие в уголовном производстве», — говорится в сообщении.

Как указали в ведомстве, речь идет о сотрудниках отдельных региональных подразделений полиции, в отношении которых Служба безопасности Украины (СБУ) и офис генерального прокурора осуществляют досудебное расследование.

СБУ и генпрокурор рассказали, что руководство полиции трех регионов, Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей, крышевало помещения, в которых снимали порнографию. Ранее сообщалось, что полицейские Харькова закупили порнографию на 15 тысяч гривен, чтобы накрыть порностудию.

