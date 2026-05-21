00:42, 21 мая 2026

Зеленского обвинили в провокациях с целью отвлечь население от внутренних проблем

Дмитрук назвал провокацией слова Зеленского о нападении со стороны Белоруссии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о возможном нападении Вооруженных сил России со стороны Украины, занимается провокацией. Такую оценку заявлению украинского лидера дал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Сегодня Киев готов к всевозможным провокациям, лишь бы не упал градус войны», — написал политик. По его мнению, Зеленский подобными высказываниями пытается отвлечь внимание населения страны от внутренних проблем, сместив фокус на «новые угрозы» извне.

Дмитрук подчеркнул, что на самом деле Минск может стать площадкой для урегулирования украинского конфликта, а этого украинские власти допустить не могут.

Ранее Зеленский заявил, что у Москвы якобы есть пять сценариев наступления российских войск из Белоруссии на черниговско-киевском направлении.

