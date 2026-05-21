Политолог предрек сложности для США из-за противостояния «закону джунглей» Россией и КНР

Политолог Баширов: Декларация РФ и КНР против «закона джунглей» отразится на США

Политолог Марат Баширов в беседе с «Царьградом» предрек сложности для США из-за того, что Россия и Китай противостоят «закону джунглей».

Эксперт отметил, что Москва и Пекин подписали декларацию о становлении много полярного мира, в котором описали международный порядка с несколькими полюсами геополитического влияния.

Баширов указал, что в документе изложены правила взаимоуважения и взаимной выгоды, которые кардинально отличаются от «закона джунглей».

Эту формулировку озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он сказал, что на международной арене царит нестабильность, которая грозит возвратом к «миру джунглей». По его словам, особый урон наносит гегемония и односторонние действия.

Баширов считает, что Россия и Китай предлагают новую модель управления в глобальном плане, которая касается не только двусторонних отношений, но и всего мира.

«И это, конечно, ставит в определенное сложное положение Соединенные Штаты, которые продолжают придерживаться "закона джунглей"», — заключил эксперт.

Ранее политолог Павел Данилин заявил, что подписание Владимиром Путиным и Си Цзиньпином стратегических документов в Пекине открывает новую страницу отношений России и Китая. Он подчеркнул, что это очень серьезный результат встречи.

