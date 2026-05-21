Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:50, 21 мая 2026Россия

Политолог предрек сложности для США из-за противостояния «закону джунглей» Россией и КНР

Политолог Баширов: Декларация РФ и КНР против «закона джунглей» отразится на США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Политолог Марат Баширов в беседе с «Царьградом» предрек сложности для США из-за того, что Россия и Китай противостоят «закону джунглей».

Эксперт отметил, что Москва и Пекин подписали декларацию о становлении много полярного мира, в котором описали международный порядка с несколькими полюсами геополитического влияния.

Баширов указал, что в документе изложены правила взаимоуважения и взаимной выгоды, которые кардинально отличаются от «закона джунглей».

Эту формулировку озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он сказал, что на международной арене царит нестабильность, которая грозит возвратом к «миру джунглей». По его словам, особый урон наносит гегемония и односторонние действия.

Баширов считает, что Россия и Китай предлагают новую модель управления в глобальном плане, которая касается не только двусторонних отношений, но и всего мира.

«И это, конечно, ставит в определенное сложное положение Соединенные Штаты, которые продолжают придерживаться "закона джунглей"», — заключил эксперт.

Ранее политолог Павел Данилин заявил, что подписание Владимиром Путиным и Си Цзиньпином стратегических документов в Пекине открывает новую страницу отношений России и Китая. Он подчеркнул, что это очень серьезный результат встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД оценили потери ЕС после отказа от российского сырья

    В Молдавии возмутились тратами властей на шоу Галкина

    В Германии усомнились в компетенции Мерца

    Привычный витамин оказался защитником от канцерогенов

    Мужчина принес свои отсеченные гениталии в храм в качестве подношения божеству

    Экс-советник Трампа заявил об опасности подписанной в Пекине декларации

    В США сравнили поездки Путина и Трампа в Китай

    Политолог предрек сложности для США из-за противостояния «закону джунглей» Россией и КНР

    Названо число взятых под контроль России населенных пунктов с начала 2026 года

    Российские военные показали удары «Гераней» по целям на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok