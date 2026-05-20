18:42, 20 мая 2026Мир

Раскрыты ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина

Данилин: Подписание стратегических документов важно для отношений России и КНР
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Подписание президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином стратегических документов в Пекине открывает новую страницу отношений России и Китая. Об этом газете «Взгляд» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Павел Данилин.

«Что касается официально-деловой части визита, то стороны подписали 44 документа, в том числе — ряд стратегических. Это очень серьезный результат встречи», — сказал он.

По словам эксперта, продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве открывает новую страницу в двусторонней работе Москвы и Пекина. Он подчеркнул, что переговоры еще раз подтвердили, что Путин и Си Цзиньпин способны внести стабильность и предсказуемость в современную хаотичную геополитику.

Ранее Путин завершил свой двухдневный визит в Китай. В аэропорту российского президента провожали бойцы роты почетного караула и школьники с флагами России и Китая.

