Ревнивый россиянин связал жену скотчем

В Удмуртии житель села связал жену скотчем из ревности

В республике Удмуртия за незаконное лишение свободы и угрозы расправой предстанет перед судом 42-летний местный житель. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 11 мая в селе Большая Кибья между находившимся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его 43-летней супругой произошла ссора на почве ревности. Мужчина избил возлюбленную, связал ее руки и ноги скотчем, после чего пригрозил ей физической расправой. Когда ревнивец вышел из дома, женщина смогла освободиться и выбежать на улицу.

Она немедленно обратилась за помощью в правоохранительные органы, мужчину задержали. Уголовное дело направлено в Можгинский районный суд Удмуртской Республики для рассмотрения по существу.

